Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
4 часа назад

Косметику призвали исключить из параллельного импорта

Мария Иванова

Ассоциация международных производителей «Русбренд» попросила исключить продукцию Nivea, Rexona, Vanish и других марок из списка для параллельного импорта. Об этом рассказали «Известия».

«Русбренд» призвал отменить параллельный импорт продукции Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret, а также кофеварок и другой продукции Nescafe и Nespresso.

В «Русбренде» объяснили, что товары этих марок либо все еще производятся в РФ, либо поставляются в страну прямым импортом. В результате компаниям приходится конкурировать со своей же продукцией, ввезенной из других стран.

В Минпромторге пообещали рассмотреть предложения «Русбренда». В министерстве отметили, что продолжение производства продукции на территории РФ необязательно означает продолжения поставок на российский рынок.

IKEA окончательно уходит из России

В конце марта российское правительство разрешило параллельный импорт некоторых брендов и видов продукции. Это решение разрешает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.

Причиной стали санкции против РФ, прекращение производства в РФ/поставок в страну из-за нарушения логистических цепочек.

Перечень товаров, попадающих под параллельный импорт, определяет Минпромторг по предложениям отраслевых ведомств.

Компании,Видео,Ikea,Минпромторг,Правительство РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители