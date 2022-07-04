Ассоциация международных производителей «Русбренд» попросила исключить продукцию Nivea, Rexona, Vanish и других марок из списка для параллельного импорта. Об этом рассказали «Известия».

«Русбренд» призвал отменить параллельный импорт продукции Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, Tiret, а также кофеварок и другой продукции Nescafe и Nespresso.

В «Русбренде» объяснили, что товары этих марок либо все еще производятся в РФ, либо поставляются в страну прямым импортом. В результате компаниям приходится конкурировать со своей же продукцией, ввезенной из других стран.

В Минпромторге пообещали рассмотреть предложения «Русбренда». В министерстве отметили, что продолжение производства продукции на территории РФ необязательно означает продолжения поставок на российский рынок.

В конце марта российское правительство разрешило параллельный импорт некоторых брендов и видов продукции. Это решение разрешает ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя.

Причиной стали санкции против РФ, прекращение производства в РФ/поставок в страну из-за нарушения логистических цепочек.