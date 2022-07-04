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4 часа назад

Продукцию BMW, Siemens и Lego добавили в список параллельного импорта

Елена Прошина

Минпромторг России скорректировал перечень товаров для параллельного импорта. Списке, который уже направлен на регистрацию в Минюст, расширена номенклатура по BMW и Siemens, а некоторые бренды исключены. Об этом сообщил глава министерства Денис Мантуров, пишет РИА Новости.

«В списке, в том числе, удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня. А, наоборот, включены компании Siemens, BMW – те, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет свою продукцию на наш рынок», - сказал министр.

Он также добавил, что перечень расширен за счет ряда наименований продукции брендов BMW, Siemens и Lego. При этом Wilo, Duracell, Merries и ряд других компаний исключены из списка, так как производители гарантируют поставки в РФ.

По словам Мантурова, всего в России зарегистрировано около 25 тыс. иностранных компаний, а ушли с рынка порядка 150 компаний.

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Ранее Минпромторг утвердил перечень товаров, подпадающих под параллельный импорт. Он включал более 50 категорий, в том числе, автомобили (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota и др.) электронику (Apple, Samsung, Sony и др.), бытовую технику (Siemens, Dyson и др.). Тогда Мантуров отмечал, что список будет корректироваться. Делать это будут раз в квартал или два месяца.

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