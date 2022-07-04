Reuters: добыча газа в Норвегии из-за забастовки может упасть на 25%

СТОКГОЛЬМ, 4 июля. /ТАСС/. Масштабы забастовки работников нефтегазовой сферы Норвегии могут значительно увеличиться с 9 июля. Как сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на норвежскую профсоюзную организацию Lederne, приостановка работ на ряде платформ может после субботы привести к сокращению суточной добычи газа в стране на 25%, нефти - на 15%.

Фото: ТАСС ТАСС

Забастовка сотрудников компании Equinor, требующих повышения зарплаты, начинается в ночь с понедельника на вторник. Из-за этого работы на трех нефтегазовых месторождениях на континентальном шельфе в Северном море будут приостановлены. После этого объемы добычи нефти сократятся на 89 тыс. баррелей в сутки, газа - на 27,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.

По планам бастующих, с 6 июля к забастовке присоединятся работники с трех других месторождений. К этому времени объемы добычи нефти снизятся на 130 тыс. баррелей в сутки, газа - на 292 тыс. баррелей нефтяного эквивалента.