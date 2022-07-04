Германия объявила о господдержке газовых компаний

Власти Германии намерены финансово поддержать газовые компании из-за высоких цен на электроэнергию. Меры помощи закрепят в законе об энергетической безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters. По его данным, помощь необходима даже энергогиганту Uniper. Источник издания отметил, что поддержку Uniper смоделируют по образцу мер для авиаперевозчика Lufthansa во время пандемии.

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Тогда от банкротства компанию Lufthansa спас пакет помощи на €9 млрд.

В конце июня Uniper отозвал прогноз по прибыли на этот финансовый год из-за сокращения поставок «Газпромом». Чистая прибыль компании также по прогнозу значительно снизится.

В июне объём поставок российского газа для энергокомпании упал на 25% из-за ограничения поставок по «Северному потоку». Газопровод отключили на ежегодный ремонт, а поставки «голубого топлива» снизились из-за проблем с ремонтом оборудования. Одну турбину производства Siemens для «Северного потока» не могут доставить в Германию из Канады из-за санкций. Оборудование было в Монреале на ремонте.