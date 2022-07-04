«Газпром» предложил принимать оплату за СПГ в рублях

Необходимо исключит конкуренцию между экспортом российского трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ), которая возникает из-за торговли с контрагентами за рубли. Об этом заявил замглавы департамента - начальник управления компании «Газпром» Кирил Полоус, пишет «Прайм».

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31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства предупредил, что действующие контракты на поставки будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты. С апреля газ перестал поступать в Польшу из-за отказа страны переходить на расчеты в российской валюте. Также были остановлены поставки в Болгарию и Финляндию.

По словам Полоуса, до сих пор не реализована идея по созданию механизма координации экспорта трубопроводного газа и СПГ из России, и между двумя видами поставок уже возникла конкуренция, так как торговля за рубли не распространяются на сегмент сжиженного газа.

«Одним из возможных методов регулирования может являться таможенное регулирование, то есть в части создания неких экономических стимулов направления этого газа не в западном, а в восточном направлении. Потому что, действительно, с момента начала производства СПГ в северных регионах более половины произведенного СПГ было поставлено в регионы поставки российского трубопроводного газа, который, как известно, облагается пошлиной, в отличие от СПГ», - пояснил представитель «Газпрома».