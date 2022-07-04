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2 часа назад

Немецкие банки готовятся к дефолту из-за снижения поставок газа из России

Российская Газета

Снижение поставок газа из России может привести к массовым дефолтам немецких банков, сообщает Bloomberg.

Немецкие банки готовятся к дефолту из-за снижения поставок газа из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ведомстве отметили, что "Газпром" сократил прокачку голубого топлива из-за того, что Канада не стала возвращать Москве турбины Siemens после ремонта из-за санкций.

"Банки в Германии будут вынуждены откладывать дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска дефолтов, если страну отключат от российского газа", - рассказали агентству источники в финансовой отрасли.

Напомним, 31 марта президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные покупатели трубопроводного российского газа обязаны платить "Газпрому" за поставки в рублях. В схеме оплаты остается валютная составляющая, которая конвертируется в рубли через биржу. В отношении поставок СПГ в недружественные России страны таких условий прописано не было.

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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