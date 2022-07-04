Китайская компания обогнала Tesla и стала мировым лидером по продажам электрокаров

Компания BYD из КНР за первое полугодие продала более 641 000 электромобилей, впервые в истории обогнав Tesla: за 6 месяцев американский производитель поставил покупателям 564 000 машин.

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Таким образом, BYD стал мировым лидером по продажам электрокаров. Чтобы добиться этой цели, компания с марта прекратила выпускать автомобили с бензиновыми двигателями.

BYD объявила, что сосредоточится на электромобилях и гибридах. Несмотря на отказ производить машины на бензине, BYD продолжит обслуживать такие авто и поставлять запчасти. За 5 месяцев 2022 года объём производства и продаж электрокаров в Китае превысил 2 млн единиц. За это время в стране установили более 3,58 млн зарядных станций.

Китайские автобренды вышли на рынки Бельгии, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и других развитых стран, сообщило РИА «Новости».

BYD продаёт машины в Китае, Норвегии и некоторых странах Южной Америки. Также она производит аккумуляторы и автозапчасти (в будущем китайский производитель планирует поставлять комплектующие другим автопроизводителям, в том числе и Tesla).

Ранее BYD стала одним из претендентов на выпуск автомобилей «Москвич» на бывшем заводе Renault в Москве. Другими кандидатами выступили JAC и FAW.

Как писал «Секрет», во втором квартале 2022 года Tesla поставила по всему миру 254 695 электромобилей. Это на 17,85% меньше, чем за первый квартал.

Компания Илона Маска снизила поставки впервые за два года. Причинами называют трудности с цепочками поставок, а также влияние пандемии. Завод компании в Шанхае ушёл на вынужденный простой из-за крупной вспышки коронавируса и последовавшего за ней локдауна в городе.