Tesla уступила первое место на рынке

Компании Tesla уже не раз прочили падение с пьедестала лидера рынка электрокаров на фоне роста числа и производственных мощностей соперников. И в первом полугодии 2022 года это случилось — американского гиганта обошел китайский: BYD удалось продать 641 тысячу электромобилей, что на 315 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Tesla же поставила только 564 тысячи, отстав на 77 тысяч машин.
BYD, поддерживаемая американским инвестором Уорреном Баффеттом, в 2022 году намерена продать от 1,1 до 1,2 миллиона автомобилей — 600 тысяч чисто электрических и до 600 тысяч гибридов. Как видно по результатам, годовую цель по электрокарам удалось выполнить всего за полгода.
Tesla же, напротив, отстает от намеченного плана. Глобальные продажи Tesla выросли по сравнению с январем-июнем 2021 года на 46 процентов, в то время как целью был 50-процентный рост.
Неудача объясняется проблемами с поставками из-за весенних локдаунов в Китае. Фабрика Tesla в Шанхае встала почти на месяц, что вылилось в 98-процентное падение продаж в КНР в апреле. На китайскую BYD вспышка коронавируса повлияла не так заметно: большинство ее площадок и офисов расположено за пределами пострадавших регионов.
BYD также делает успехи в сфере производства аккумуляторов. Компания опередила южнокорейскую LG и стала вторым крупнейшим изготовителем батарей после китайской Contemporary Amperex Technology (CATL). CATL, к слову, поставляет тяговые батареи для Tesla, однако вскоре американцев начнет снабжать BYD: возможно, будут налажены поставки литий-железо-фосфатных Blade Battery.