Tesla уступила первое место на рынке

Компании Tesla уже не раз прочили падение с пьедестала лидера рынка электрокаров на фоне роста числа и производственных мощностей соперников. И в первом полугодии 2022 года это случилось — американского гиганта обошел китайский: BYD удалось продать 641 тысячу электромобилей, что на 315 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. Tesla же поставила только 564 тысячи, отстав на 77 тысяч машин.

Фото: Motor.ru Motor.ru

BYD, поддерживаемая американским инвестором Уорреном Баффеттом, в 2022 году намерена продать от 1,1 до 1,2 миллиона автомобилей — 600 тысяч чисто электрических и до 600 тысяч гибридов. Как видно по результатам, годовую цель по электрокарам удалось выполнить всего за полгода.

Tesla же, напротив, отстает от намеченного плана. Глобальные продажи Tesla выросли по сравнению с январем-июнем 2021 года на 46 процентов, в то время как целью был 50-процентный рост.

Неудача объясняется проблемами с поставками из-за весенних локдаунов в Китае. Фабрика Tesla в Шанхае встала почти на месяц, что вылилось в 98-процентное падение продаж в КНР в апреле. На китайскую BYD вспышка коронавируса повлияла не так заметно: большинство ее площадок и офисов расположено за пределами пострадавших регионов.