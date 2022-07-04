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1 час назад

Владелец Reserved, Cropp и Sinsay передал бизнес компании из ОАЭ

Москва24

Польский ретейлер LPP (Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay) передал свой бизнес компании из ОАЭ "Фар ист сервисиз-фзко", сообщает "Коммерсант", ссылаясь на запись в ЕГРЮЛ от 30 июня.

Владелец Reserved, Cropp и Sinsay передал бизнес компании из ОАЭ
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Данная компания получила 95% бизнеса, а остальные 5% перешли гендиректору российского дивизиона LPP Анне Пилюгиной. Она занимает эту должность с 2013 года.

В конце марта ретейлер закрыл магазины в России. До этого он остановил поставки продукции в РФ и инвестиции в стране.

Позднее стало известно, что магазины, принадлежавшие ретейлеру LPP Group, были проданы китайскому консорциуму и возобновят работу под новыми вывесками.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Компании,Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Владимир Путин,Коммерсант,
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