Сайт сети мебельных магазинов IKEA перестал работать в день распродажи, которая запланирована на 5 июля. Как сообщает Telegram-канал Mash, на старте продаж пользователи не могли авторизоваться ни на сайте, ни в приложении, а сейчас страница у некоторых посетителей просто не открывается.

Напомним, что последняя онлайн-распродажа IKEA будет действовать до тех пор, пока товары не закончатся. Доставка доступна лишь в 11 городах, в которых присутствуют магазины сети, а также на прилегающей к ним территории, но не более чем на 50 км от города. Доставлять грузы до пунктов выдачи заказов в других городах не будут.