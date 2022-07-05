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4 часа назад

Сайт IKEA перестал работать в день распродажи

Елена Прошина

Сайт сети мебельных магазинов IKEA перестал работать в день распродажи, которая запланирована на 5 июля. Как сообщает Telegram-канал Mash, на старте продаж пользователи не могли авторизоваться ни на сайте, ни в приложении, а сейчас страница у некоторых посетителей просто не открывается.

Напомним, что последняя онлайн-распродажа IKEA будет действовать до тех пор, пока товары не закончатся. Доставка доступна лишь в 11 городах, в которых присутствуют магазины сети, а также на прилегающей к ним территории, но не более чем на 50 км от города. Доставлять грузы до пунктов выдачи заказов в других городах не будут.

IKEA окончательно уходит из России

Изначально IKEA хотели начать онлайн-распродажу 1 июля, однако позднее перенесли ее по неназванным причинам. 27 июня стартовала закрытая распродажа для сотрудников компании — они получили скидку в 15% на все товары.

Компании,Видео,Ikea,
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