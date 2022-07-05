Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 55.09EUR 57.18
Войти в почту
3 часа назад

РБК: Потанин согласился обсудить слияние «Норникеля» и «Русала»

BFM.RUиещё 5

Две крупнейшие в мире российские компании «Норильский никель» и UC Rusal задумались над идеей объединения, рассказал в интервью РБК президент «Норникеля» Владимир Потанин.

«Норникель» и «Русал» вернулись к идее объединения компаний
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что получил такое предложение от нового руководства производителя алюминия. Потанин подтвердил согласие «Норникеля» на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal. О реакции представителей «Русала» пока ничего не известно.

Вопрос объединения компаний уже возникал после того, как в 2008 году UC Rusal Олега Дерипаски приобрел 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 года основные владельцы компаний полностью отказались от этой идеи, отмечает издание.

В нынешней ситуации слияние двух компаний позволит приобрести устойчивость в условиях санкций, кроме того, будет проще получить господдержку.

Компании,Олег Дерипаска,Владимир Потанин,Норникель,Русал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители