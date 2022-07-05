«Норникель» и «Русал» вернулись к идее объединения компаний

Две крупнейшие в мире российские компании «Норильский никель» и UC Rusal задумались над идеей объединения, рассказал в интервью РБК президент «Норникеля» Владимир Потанин.

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Он отметил, что получил такое предложение от нового руководства производителя алюминия. Потанин подтвердил согласие «Норникеля» на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal. О реакции представителей «Русала» пока ничего не известно.

Вопрос объединения компаний уже возникал после того, как в 2008 году UC Rusal Олега Дерипаски приобрел 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 года основные владельцы компаний полностью отказались от этой идеи, отмечает издание.