Все рестораны «Макдоналдс» приостановили работу в Казахстане

Все 16 ресторанов «Макдоналдс», открытые в Казахстане, приостановили свою работу по техническим причинам. Об этом пишет портал Orda.kz со ссылкой на заявления представителей сети.

Отмечается, что еще накануне пользователи соцсетей начали жаловаться, что рестораны закрываются и отменяют заказы на доставку. Тем не менее, компания обещает как можно быстрее разобраться с неполадками и возобновить работу.

«Мы обязательно сообщим, когда рестораны снова возобновят свою работу», — сообщили Orda.kz представители «Макдоналдс».

По информации самого издания, там сломалась система оплаты.