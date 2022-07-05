В IKEA признали невозможность оформить заказы через сайт

В IKEA заявили, что по техническим причинам россияне пока не смогут оформить заказы через корзину на сайте магазина. Заказы, которые удалось оформить, сейчас обрабатываются вручную.

«Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», - подчеркнули в компании.

Онлайн-продажа товаров стартовала утром 5 июля. Пользователи сразу же начали жаловаться на невозможность оформить заказ.

15 июня в IKEA объявили, что не смогут возобновить продажи в РФ в «обозримом будущем» из-за нарушения цепочки поставок. Компания решила сократить масштаб бизнеса в России.

IKEA решила провести в РФ распродажи - первая, закрытая, предназначалась только для сотрудников компании. В июле начинается онлайн-распродажа, доступная всем россиянам.

В компании подчеркнули, что заказы во время второй распродажи можно будет сделать только на сайте IKEA.ru, магазины останутся закрытыми, приложение работать не будет.

Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA (Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара), и в ближайшие к ним города (не дальше 50 километров).