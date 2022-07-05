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51 минуту назад

В IKEA признали невозможность оформить заказы через сайт

Мария Иванова

В IKEA заявили, что по техническим причинам россияне пока не смогут оформить заказы через корзину на сайте магазина. Заказы, которые удалось оформить, сейчас обрабатываются вручную.

В IKEA признали невозможность оформить заказы через сайт
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте», - подчеркнули в компании.

Онлайн-продажа товаров стартовала утром 5 июля. Пользователи сразу же начали жаловаться на невозможность оформить заказ.

15 июня в IKEA объявили, что не смогут возобновить продажи в РФ в «обозримом будущем» из-за нарушения цепочки поставок. Компания решила сократить масштаб бизнеса в России.

IKEA решила провести в РФ распродажи - первая, закрытая, предназначалась только для сотрудников компании. В июле начинается онлайн-распродажа, доступная всем россиянам.

В компании подчеркнули, что заказы во время второй распродажи можно будет сделать только на сайте IKEA.ru, магазины останутся закрытыми, приложение работать не будет.

Доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины IKEA (Москва, Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа и Самара), и в ближайшие к ним города (не дальше 50 километров).

Вернуть товары, купленные с 5 июля, можно будет в течение 14 дней. Гарантийный срок на них составит два месяца.

Компании,Ikea,
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