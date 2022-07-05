Рогозин призвал национализировать часть предприятий

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, которые производят радиационно-стойкую электронно-компонентную базу и передать их «Роскосмосу» и «Росатому». Об этом сообщает ТАСС.
По его мнению, из-за недоступности радиоционно-стойкой элементной базы тема спутникостроения в России остается одной из самых тревожных.
«Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», - сказал Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева.
По его словам, самое слабое место в российском спутникостроении, это вопросы производства микроэлектроники. Он уточнил, что работы в этом направлении будет много.
Ранее Рогозин заявил, что работы по изготовлению межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» идут по строгому графику, который ежедневно контролируется. Он также добавил, что завод «Красмаш», где производится ракета, является сейчас самым безопасным местом на планете.