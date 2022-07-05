Рогозин призвал национализировать часть предприятий

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, которые производят радиационно-стойкую электронно-компонентную базу и передать их «Роскосмосу» и «Росатому». Об этом сообщает ТАСС.

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По его мнению, из-за недоступности радиоционно-стойкой элементной базы тема спутникостроения в России остается одной из самых тревожных.

«Поэтому я бы предложил национализировать эту промышленность и передал бы ее в ведение Роскосмоса и Росатома», - сказал Рогозин на встрече с коллективом спутникостроительного холдинга «Информационные спутниковые системы» им. Решетнева.

По его словам, самое слабое место в российском спутникостроении, это вопросы производства микроэлектроники. Он уточнил, что работы в этом направлении будет много.