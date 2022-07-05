Яндекс Go" начал тестирование тарифа "Попутчик", который позволит водителям брать до двух заказов за одну поездку, беря второго пользователя по пути следования. Тестирование сейчас проходит в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.
"Яндекс Go" тестирует тариф для совместных поездок в такси в нескольких городах России. Тариф "Попутчик" стал доступен в июле в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле: поездка будет выгоднее, так как к пользователю по пути может присоединиться еще один человек, а водитель за одну поездку может выполнить сразу два заказа", - сообщили в пресс-службе.
"Попутчик" появляется в приложении для вызова такси в периоды высокого спроса, а также тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая, рассказали в "Яндекс Go". После выбора тарифа алгоритм приложения автоматически подберет второго клиента с самым подходящим маршрутом для совместной поездки.
"Водителю не придется тратить время на ожидание нового заказа - он просто заберет по пути второго пользователя. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной", - объяснили в "Яндекс Go" детали нового тарифа.
При этом в пресс-службе уточнили, что такие поездки могут быть длиннее в среднем на 10 минут, однако пользователи смогут получить выгоду до 40%, экономя на своих регулярных маршрутах.
"Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно", - пояснили в пресс-службе.