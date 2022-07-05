Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+28° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

"Яндекс Go" тестирует совместные поездки для клиентов сервиса

ТАСС

Яндекс Go" начал тестирование тарифа "Попутчик", который позволит водителям брать до двух заказов за одну поездку, беря второго пользователя по пути следования. Тестирование сейчас проходит в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

"Яндекс Go" начал тестирование тарифа "Попутчик"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Яндекс Go" тестирует тариф для совместных поездок в такси в нескольких городах России. Тариф "Попутчик" стал доступен в июле в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле: поездка будет выгоднее, так как к пользователю по пути может присоединиться еще один человек, а водитель за одну поездку может выполнить сразу два заказа", - сообщили в пресс-службе.

"Попутчик" появляется в приложении для вызова такси в периоды высокого спроса, а также тогда, когда вероятность найти попутчика наибольшая, рассказали в "Яндекс Go". После выбора тарифа алгоритм приложения автоматически подберет второго клиента с самым подходящим маршрутом для совместной поездки.

"Водителю не придется тратить время на ожидание нового заказа - он просто заберет по пути второго пользователя. Сервис заранее уведомляет водителя и обоих пользователей, что поездка будет совместной", - объяснили в "Яндекс Go" детали нового тарифа.

При этом в пресс-службе уточнили, что такие поездки могут быть длиннее в среднем на 10 минут, однако пользователи смогут получить выгоду до 40%, экономя на своих регулярных маршрутах.

"Например, многие ездят на такси от дома до работы и обратно", - пояснили в пресс-службе.

Компании,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители