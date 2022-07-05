"Яндекс Go" начал тестирование тарифа "Попутчик"

"Яндекс Go" тестирует тариф для совместных поездок в такси в нескольких городах России. Тариф "Попутчик" стал доступен в июле в Екатеринбурге, Саратове и Ярославле: поездка будет выгоднее, так как к пользователю по пути может присоединиться еще один человек, а водитель за одну поездку может выполнить сразу два заказа", - сообщили в пресс-службе.