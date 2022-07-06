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3 часа назад

Банкам возместят потери по кредитам на приобретение импортной продукции

Парламентская газета

Банкам возместят недополученные доходы по кредитам, выданным импортерам на приобретение приоритетной импортной продукции. Такое постановление правительства от 25 июля 2022 года № 1142 вступает в силу 6 июля.

Банкам решили возместить потери по кредитам
Фото:    © Игорь Самохвалов/ПГ   © Игорь Самохвалов/ПГ

Принятое решение поможет предприятиям снизить затраты и наладить поставки всех необходимых товаров. В перечень приоритетной импортной продукции, на закупку которой импортеры могут взять льготный кредит, в частности, вошли кофе, какао-бобы, джемы, фруктовое пюре, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания. Также в этом перечне металлы, станки и телекоммуникационное оборудование.

В программе льготного финансирования закупок приоритетного импорта участвуют 25 банков. Уже сформирован потенциальный кредитный портфель на сумму более 500 миллиардов рублей, сообщили «Ведомости» 5 июля.

Льготная ставка действует до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей. Для инвестиционных проектов срок льготы больше — до 36 месяцев.

Компании,
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