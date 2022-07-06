60% ноутбуков поставляются в Россию без ОС

Около 60% ноутбуков поставляются в Россию без операционной системы (ОС) и их доля продолжит увеличиваться. Такое решение даёт поставщикам возможность сдерживать цены, а потребителям самим выбирать софт для установки, сообщает «Коммерсант».

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Для сравнения, в конце 2021 года только 24% ноутбуков были без ОС, весной они составляли 40% от общего числа ввезенных в страну устройств. К осени доля может увеличиться до 80 90%, ожидают дистрибуторы.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», большинство продаваемых в сети ноутбуков идет с установленной Windows или macOS. В «Ситилинке» отмечают, что почти все бренды, которые представлены на российском рынке, предлагают варианты ноутбуков без предустановленной ОС: «Такие устройства удобны для пользователей, так как их стоимость ниже аналогичных моделей с ОС, а покупатель может самостоятельно выбрать удобный комплекс ПО».

Источник издания на рынке полагает, что решение некоторых дистрибуторов поставлять устройства без ОС может быть связано именно с желанием ограничить рост цен. Разница в стоимости таких устройств может доходить до 10%.

Между тем правительство готовится воспользоваться ростом доли в продажах «пустых» ноутбуков. В Минцифры прорабатывают вопрос обязательной предустановки российских ОС. Среди них в министерстве называют Astra Linux и ОС «Альт». Ранее Минцифры вело переговоры с HP, Acer и Lenovo о предустановке российских ОС на ноутбуки и компьютеры. Эксперты считают массовый переход на отечественные ОС маловероятным.