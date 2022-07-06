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3 часа назад

В России остановился крупнейший свинцовый завод

Мария Иванова

Крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца - «Фрегат» - на месяц остановил работу из-за полного прекращения экспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники и саму компанию.

В России остановился крупнейший свинцовый завод
Фото: ТАССТАСС

По данным газеты, за последние полтора месяца Минпромторг не выдал ни одной лицензии на вывоз вторичного свинца, а внутренний спрос на металл очень низок. С 15 мая до 15 ноября производителям свинца требуется лицензия на продажу необработанного металла за рубеж.

Как отметили аналитики, власти опасались нехватки свинца для оборонной промышленности.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», - заявили во «Фрегате».

На предприятии работают 227 человек, им выплачивают две трети оклада.

На «Автовазе» снова объявили простой

По словам собеседников «Коммерсанта», другие свинцовые заводы либо находятся на грани полной остановки, либо ушли на внеплановый ремонт. В Минпромторге предложили заводам искать покупателей в дружественных странах, но без лицензий вести переговоры о поставках бессмысленно, отметили собеседники газеты.

РФ производит примерно 200 тысяч тонн вторичного свинца в год. В 2021 на экспорт отправили 127,3 тыс. тонн свинца, почти половину из них - в ЕС и Швейцарию.

ЕС запретить покупать российский свинец с 10 июля, но до этого эмбарго на металл не действовало.

Компании,Коммерсант,Минпромторг,Автоваз,ЕС,
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