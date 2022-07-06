В России остановился крупнейший свинцовый завод

Крупнейший в РФ завод по производству вторичного свинца - «Фрегат» - на месяц остановил работу из-за полного прекращения экспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники и саму компанию.

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По данным газеты, за последние полтора месяца Минпромторг не выдал ни одной лицензии на вывоз вторичного свинца, а внутренний спрос на металл очень низок. С 15 мая до 15 ноября производителям свинца требуется лицензия на продажу необработанного металла за рубеж.

Как отметили аналитики, власти опасались нехватки свинца для оборонной промышленности.

«Пока приостановка работы рассчитана на один месяц. Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», - заявили во «Фрегате».

На предприятии работают 227 человек, им выплачивают две трети оклада.

По словам собеседников «Коммерсанта», другие свинцовые заводы либо находятся на грани полной остановки, либо ушли на внеплановый ремонт. В Минпромторге предложили заводам искать покупателей в дружественных странах, но без лицензий вести переговоры о поставках бессмысленно, отметили собеседники газеты.

РФ производит примерно 200 тысяч тонн вторичного свинца в год. В 2021 на экспорт отправили 127,3 тыс. тонн свинца, почти половину из них - в ЕС и Швейцарию.