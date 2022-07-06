IKEA предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, оставленные на официальном сайте однако форма для заявок пока не работает. Об этом пишут «Известия».

«Вы можете оставить заявку и наши специалисты помогут вам оформить заказ», - говорится на сайте магазина.

Чтобы оформить заявку, покупателю необходимо нажать на ссылку, где откроется форма заказа для заполнения. При этом уточняется, что доставка и возможность самовывоза ограничены и осуществляются только в городах, где есть магазины ИКЕА.

Так, заказать товар с доставкой можно только в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казане, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и на прилегающих к ним территориях.

Однако в настоящее время оформление покупки на сайте временно недоступно по техническим причинам. Форма для приобретения товаров на онлайн-распродаже через заявки появилась на сайте, но она не работает. При переходе на страницу формы появляется сообщение, что «автор формы уже закончил сбор данных и закрыл эту форму».

Напомним, 5 июля должна была начаться распродажа товаров IKEA. Однако во время распродажи произошел сбой. Магазин заявил, что по техническим причинам россияне пока не смогут оформить заказы онлайн. Заказы, которые удалось оформить, обрабатывались вручную.