Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 58.51EUR 60.16
Войти в почту
1 час назад

IKEA ввела ограничения на онлайн-распродаже

Елена Прошина

Сеть магазинов IKEA ввела ограничения на распродаже. Как сообщает URA.RU, покупатели могут купить не более 70 штук одного товара, общим весом не более одной тонны. Сумма покупки не должна превышать более 1 млн рублей.

IKEA ввела ограничения на онлайн-распродаже
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, некоторые артикулы, вроде петель, можно купить лишь в составе с другими товарами, либо не более 10 штук в одной заявке. Схожее ограничение установлено на комплекты реечного дна — или в комбинации, или не более 1 штуки.

Напомним, 5 июля должна была начаться распродажа товаров IKEA. Во время мероприятия покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов не работала. Магазин заявил, что по техническим причинам россияне пока не смогут оформить заказы онлайн. Заказы, которые удалось оформить, обрабатывались вручную.

В качестве альтернативы IKEA предложила оформлять покупки через заявки на сайте, однако и эта форма не работает у ряда покупателей.

Компании,Ikea,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители