IKEA ввела ограничения на онлайн-распродаже

Сеть магазинов IKEA ввела ограничения на распродаже. Как сообщает URA.RU, покупатели могут купить не более 70 штук одного товара, общим весом не более одной тонны. Сумма покупки не должна превышать более 1 млн рублей.

Кроме того, некоторые артикулы, вроде петель, можно купить лишь в составе с другими товарами, либо не более 10 штук в одной заявке. Схожее ограничение установлено на комплекты реечного дна — или в комбинации, или не более 1 штуки.

Напомним, 5 июля должна была начаться распродажа товаров IKEA. Во время мероприятия покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов не работала. Магазин заявил, что по техническим причинам россияне пока не смогут оформить заказы онлайн. Заказы, которые удалось оформить, обрабатывались вручную.