Австрия передаст хранилище «Газпрома» другим операторам

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что газохранилище с участием «Газпрома» в Хайдахе передадут другим операторам, в связи с тем, что оно до сих пор не было заполнено. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вене.

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По его словам, в Австрии был введён принцип «используй или потеряй», согласно которому, «газохранилище должно быть использовано по назначению», иначе оператор его лишится и объект передадут другой стороне.

«Газохранилище в Хайдахе в Австрии до сих пор не заполнено, потому теперь оно будет передано другим компаниям для заполнения газом», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Австрия намерена использовать это газохранилище в будущем.