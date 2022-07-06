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40 минут назад

Канцлер Австрии Нехаммер заявил о передаче хранилища «Газпрома» другим операторам

RT на русском

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что газохранилище с участием «Газпрома» в Хайдахе передадут другим операторам, в связи с тем, что оно до сих пор не было заполнено. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вене.

Австрия передаст хранилище «Газпрома» другим операторам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, в Австрии был введён принцип «используй или потеряй», согласно которому, «газохранилище должно быть использовано по назначению», иначе оператор его лишится и объект передадут другой стороне.

«Газохранилище в Хайдахе в Австрии до сих пор не заполнено, потому теперь оно будет передано другим компаниям для заполнения газом», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Австрия намерена использовать это газохранилище в будущем.

В начале июня представитель австрийской нефтегазовой компании OMV заявил, что она осуществила платёж за российский газ по новой схеме.

Компании,Карл Нехаммер,Газпром,
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