«Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы в валюте

Исходящие SWIFT-переводы в валюте приостановлены банком «Тинькофф» с 6 июля до 1 октября. Об этом говорится в официальном Telegram-канале кредитной организации.

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В банке признали, что их усилий оказалось недостаточно, чтобы SWIFT-переводы оставались комфортным способом передачи денег, так как работа этого сервиса «на 95% зависит от западной платежной инфраструктуры».

В пресс-службе банка отметили, что ограничения коснутся физических лиц и исходящих SWIFT-переводов во всех валютах, включая доллары США.

«Все средства, которые мы получили в счет оплат и комиссий по валютным счетам и переводам, мы направим на благотворительные цели, о чем в деталях расскажем осенью. Что будет с переводами, которые уже отправлены, но еще не проведены? Мы приложим все усилия для того, чтобы все SWIFT-переводы клиентов, ожидающие обработки, были исполнены западными партнерами в разумные сроки», - подчеркивается в сообщении.

При этом в «Тинькофф банке» сообщили, что кредитная организация стала провайдером рублевых трансграничных переводов для Системы быстрых платежей (СБП) Банка России. Операции проходят в рублях с конвертацией в национальную валюту на стороне банка-получателя, пишет ТАСС.

По информации пресс-службы, уже сделан первый такой перевод.

«Денежный перевод на 1 000 рублей отправил клиент российского банка "Хайс" в киргизский MBANK, деньги на счет получателя поступили мгновенно», - пояснили в банке.