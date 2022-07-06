IKEA предрекли проверки из-за проблем на распродаже

«На поведение IKEA и те действия, которые они предпринимают, должна обратить внимание Федеральная антимонопольная служба (ФАС). С помощью подобных вбросов они создают нездоровую картину происходящего в Москве и Российской Федерации для своих акционеров за рубежом. Второе — они фактически занимаются обманом потребителей. Когда вы громогласно заявляете, что вы в тот или иной срок начнете реализацию товаров, то, согласно закону "О рекламе", в этих объявлениях должна содержаться абсолютно объективная информация. Если в первый раз можно было это списать на ошибку или технические проблемы, то в данной ситуации уже происходит надругательство над здравым смыслом со стороны руководства IKEA», — сказал Айрапетов.