Помещения Starbucks могут преобразовать в заведения группы Pinskiy&Co

Помещения Starbucks могут трансформировать в кофейни и рестораны группы Pinskiy&Co. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Russia Ирина Козина.

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"Было бы логичным создание модной кофейни, которая сможет составить конкуренцию таким проектам, как ABC coffee, Surf Coffee, Даблби и другим. При этом мы не исключаем, что качественные помещения большой площади и обладающие техническим потенциалом впоследствии могут быть трансформированы в рестораны группы Pinskiy&Co", - сказала она.

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Как подтвердили ТАСС консультанты на рынке коммерческой недвижимости, Starbucks планирует купить ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. В компании Pinskiy&Co от комментариев на данную тему воздержались.

По словам Козиной, пока детали сделки не разглашаются, но может идти речь о сохранении персонала, что положительно отразится на имидже Starbucks. Она уточнила, что в России насчитывается около 100 помещений Starbucks, кофейни расположены по 85 адресам.

В свою очередь, глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько рассказала ТАСС, что в помещениях Starbucks будут открыты кофейни аналогичного формата, с новой продукцией и под новым брендом. По ее словам, сделка может быть закрыта до конца этого месяца.

"Если бы аналогичная сделка сейчас проводилась в какой-то другой стране, то ее сумма составила бы $30-50 млн, но в наших реалиях с учетом всех внешних факторов сумма получилась в пять раз меньше", - сказала собеседница агентства.