Напомним, что в августе прошлого года мессенджер уже был оштрафован на 4 миллиона рублей. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что таким образом WhatsApp был наказан за нарушение российского законодательства, поскольку отказался разместить на территории нашей страны персональные данные пользователей. Это нужно для того, чтобы персональные данные были под защитой нашего государства. Требование об обязательной локализации баз данных российских пользователей появилось в 2015 году, ответственность введена в 2019 году. WhatsApp был оштрафован впервые за все время.