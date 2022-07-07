Компании WhatsApp грозит штраф до 18 миллионов рублей за повторный отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Напомним, что в августе прошлого года мессенджер уже был оштрафован на 4 миллиона рублей. В Роскомнадзоре тогда пояснили, что таким образом WhatsApp был наказан за нарушение российского законодательства, поскольку отказался разместить на территории нашей страны персональные данные пользователей. Это нужно для того, чтобы персональные данные были под защитой нашего государства. Требование об обязательной локализации баз данных российских пользователей появилось в 2015 году, ответственность введена в 2019 году. WhatsApp был оштрафован впервые за все время.
Отметим, что предыдущее решение вынес мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы. Туда же теперь поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении WhatsApp LLC. Заседание назначено на 28 июня.