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26 минут назад

Российские ритейлеры нашли  способ восполнить дефицит техники

Мария Иванова

Российские ритейлеры из-за дефицита некоторых брендов начали закупать продукцию производителей из Узбекистана. Об этом рассказал «Коммерсант».

По данным газеты, «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекистанской компанией Artel, которая выпускает продукцию Samsung и Viessmann (немецкий производитель газовых колонок, котлов и систем охлаждения).

В июле и августе в «М.Видео-Эльдорадо» появятся холодильники, морозилки, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, произведенные Artel. В основном это будет продукция среднего ценового сегмента. К концу года Artel будет поставлять сети до сотни наименований.

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По данным источника «Коммерсанта» на рынке, предприятия Artel - в основном сборочные производства из привозных компонентов.

«Ситилинк» тем временем привела в РФ китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig. Позже у компании появится продукция китайской MBS и европейских Franke и Faber.

В Price.ru подсчитали, что на фоне украинского кризиса и ухода компаний из РФ крупная бытовая техника в стране подорожала примерно на 50 процентов, а спрос на нее вырос в 2,3 раза.

Экономист CMS Institute Николай Переславский ранее заявил, что благодаря росту рубля цены на бытовую технику и электронику начали падать. Он отмечал, что сейчас большинство товаров стоят на 20-25 процентов дороже, чем было в начале февраля. Это, по его словам, укладывается в рамки инфляции.

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