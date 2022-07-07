Российские ритейлеры нашли  способ восполнить дефицит техники

Российские ритейлеры из-за дефицита некоторых брендов начали закупать продукцию производителей из Узбекистана. Об этом рассказал «Коммерсант».

По данным газеты, «М.Видео-Эльдорадо» договорилась о поставках с узбекистанской компанией Artel, которая выпускает продукцию Samsung и Viessmann (немецкий производитель газовых колонок, котлов и систем охлаждения).

В июле и августе в «М.Видео-Эльдорадо» появятся холодильники, морозилки, стиральные машины, телевизоры, кухонные плиты, пылесосы и кондиционеры, произведенные Artel. В основном это будет продукция среднего ценового сегмента. К концу года Artel будет поставлять сети до сотни наименований.

По данным источника «Коммерсанта» на рынке, предприятия Artel - в основном сборочные производства из привозных компонентов.

«Ситилинк» тем временем привела в РФ китайский бренд Ascoli и турецкий Grundig. Позже у компании появится продукция китайской MBS и европейских Franke и Faber.

В Price.ru подсчитали, что на фоне украинского кризиса и ухода компаний из РФ крупная бытовая техника в стране подорожала примерно на 50 процентов, а спрос на нее вырос в 2,3 раза.