Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 63.14EUR 64.13
Войти в почту
1 час назад

Сайт IKEA перестал работать

Елена Прошина

Сайт российского отделения IKEA перестал работать из-за большой нагрузки. Как сообщает «Газета.ru», посетителей перенаправляют на страницу ожидания.

Сайт IKEA перестал работать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что 5 июля IKEA собиралась устроить финальную распродажу в России. Однако еще с ночи покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов почти сразу перестала работать. Пользователям предложили оформлять покупки через заявки, но и эта форма вскоре стала недоступна.

Ранее источники в копании сообщали, что проблемы с сайтом возникли из-за проделок конкурентов, и на восстановление может уйти несколько дней.

Отметим, что IKEA также ввела ограничения на распродаже. Так, покупатели не смогут приобрести более 70 товаров одного артикула, общий вес покупок не должен превышать одну тонну, а общая сумма заказа не должна превышать 1 млн рублей.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители