Сайт IKEA перестал работать

Сайт российского отделения IKEA перестал работать из-за большой нагрузки. Как сообщает «Газета.ru», посетителей перенаправляют на страницу ожидания.

«Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что 5 июля IKEA собиралась устроить финальную распродажу в России. Однако еще с ночи покупатели столкнулись с массовыми сбоями — сайт периодически оказывался недоступен, а корзина для заказов почти сразу перестала работать. Пользователям предложили оформлять покупки через заявки, но и эта форма вскоре стала недоступна.

Ранее источники в копании сообщали, что проблемы с сайтом возникли из-за проделок конкурентов, и на восстановление может уйти несколько дней.