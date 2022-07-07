Глава департамента Минпромторга по цифровой маркировке и легализации Владислав Заславский заявил, что маркетплейс Wildberries «становится каналом сбыта контрафакта». По его словам, в компании пообещали бороться с проблемой, сообщает ТАСС.

Заславский принял участие в круглом столе фракции «Новые люди», посвященном параллельному импорту и защите потребителей от контрафакта.

В конце марта правительство РФ разрешило параллельный импорт некоторых брендов и видов продукции. Это означает, что некоторые товары можно ввозить в страну без разрешения правообладателя.

Причиной стали санкции против РФ, прекращение производства в РФ/поставок в страну из-за нарушения логистических цепочек. Перечень товаров, попадающих под параллельный импорт, определяет Минпромторг.

Юристы предупреждали, что при параллельном импорте таможенникам будет сложнее отслеживать контрафакт.

Заславский рассказал, что власти сейчас обсуждают способы пресечения дистанционной торговли контрафактом.

«Мы рассматривали эту проблематику на примере другой интернет - площадки Wildberries. Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта.<...> Мы призываем конкретно эту площадку к диалогу», - заявил чиновник.