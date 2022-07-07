Wildberries отреагировала на обвинения в продаже контрафактной продукции

"Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке.<...> Кроме того, сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контарфакта на основе искусственного интеллекта AI, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.