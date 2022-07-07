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3 часа назад

Wildberries отрицает продажу контрафактной продукции в ответ на заявление в Минпромторге

ТАСС

Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. Также Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта.

Wildberries отреагировала на обвинения в продаже контрафактной продукции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее о продаже контрафакта на маркетплейсе в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.

"Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке.<...> Кроме того, сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контарфакта на основе искусственного интеллекта AI, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Компании,Владислав Заславский,Минпромторг,Госдума,
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