Wildberries отреагировала на обвинения в продаже контрафактной продукции

Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса. Также Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта.
Ранее о продаже контрафакта на маркетплейсе в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.
"Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке.<...> Кроме того, сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контарфакта на основе искусственного интеллекта AI, которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении", - сообщили в пресс-службе маркетплейса.