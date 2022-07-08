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1 час назад

Сделка по покупке Маском Twitter оказалась под угрозой

Деловая газета "Взгляд"

Приобретение американским предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter находится «под серьезной угрозой», пишут СМИ.

Сделка по покупке Маском Twitter оказалась под угрозой
Фото: ReutersReuters

Советники Маска считают, что не в состоянии выяснить, сколько примерно учетных записей в Twitter являются фальшивыми или применяются для массовой рассылки рекламы. По их мнению, Twitter не хочет раскрывать эту информацию. В результате у Маска, вероятно, нет достаточных данных для оценки перспективности сети, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Источники рассказали, что ряд консультаций, касающихся привлечения средств для транзакции в 44 млрд долларов, был приостановлен. Если сделка не состоится, вероятно, начнется судебное разбирательство, а с Маска потребуют 1 млрд долларов. При этом Washington Post не исключает, что владельцы Twitter потребуют от него завершить сделку.

Маск 4 апреля сообщил, что владеет 9,2% акций Twitter, а позже добавил, что готов купить все 100% акций соцсети по 54,2 доллара за бумагу – 44 млрд долларов за все.

Компании,Илон Маск,
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