Сделка по покупке Маском Twitter оказалась под угрозой

Приобретение американским предпринимателем Илоном Маском соцсети Twitter находится «под серьезной угрозой», пишут СМИ.

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Советники Маска считают, что не в состоянии выяснить, сколько примерно учетных записей в Twitter являются фальшивыми или применяются для массовой рассылки рекламы. По их мнению, Twitter не хочет раскрывать эту информацию. В результате у Маска, вероятно, нет достаточных данных для оценки перспективности сети, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Источники рассказали, что ряд консультаций, касающихся привлечения средств для транзакции в 44 млрд долларов, был приостановлен. Если сделка не состоится, вероятно, начнется судебное разбирательство, а с Маска потребуют 1 млрд долларов. При этом Washington Post не исключает, что владельцы Twitter потребуют от него завершить сделку.