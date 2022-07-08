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14 часов назад

IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте

ТАСС

Ретейлер IKEA приостановил продажи товаров на российском сайте, обрабатывает уже принятые заказы. Об этом говорится в уведомлении при попытке перейти на сайт компании.

"Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж", - говорится в оповещении.

Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Источник, близкий к компании IKEA в России, ранее сообщал ТАСС, что сайт компании искусственно "обваливали" конкуренты. Вчера вечером онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта.

IKEA окончательно уходит из России

Запланированная на 5 июля распродажа товаров со склада вызвана уходом IKEA с российского рынка, она проводится онлайн. 3 марта группа компаний "Интер Икеа" объявила о приостановке бизнес-процессов IKEA в России и Белоруссии. 15 июня в компании сообщили, что IKEA продаст четыре фабрики в России и оставит розничный бизнес в стране на паузе, это повлечет уменьшение штата сотрудников, однако торговые центры "Мега" продолжат работать.

Компании,Видео,Ikea,
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