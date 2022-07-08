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14 часов назад

Сайт IKEA приостановил распродажу товаров в России

Алиса Селезнёва

Сеть магазинов IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте. В настоящее время ритейлер обрабатывает уже принятые заказы. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке перейти на сайт компании, появляется уведомление о невозможности совершить покупку сейчас.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», - говорится в сообщении.

7 июля сообщалось, что сайт российского отделения IKEA перестал работать из-за большой нагрузки. В сообщении говорилось, что покупатель сможет вернуться на сайт, как только это станет возможным. Однако он так и не заработал.

IKEA окончательно уходит из России

Напомним, 5 июля должна была стартовать финальная распродажа товаров на российском сайте компании IKEA. Однако из-за сбоя после начала продаж сайт перестал работать. Позднее онлайн-распродажу удалось возобновить, но ненадолго.

Источник, близкий к компании IKEA в России, сообщил, что сложности в работе сайта могли произойти из-за атаки конкурентов. Пользователям предложили оформлять покупки через заявки, но и эта форма вскоре стала недоступна.

Компании,Видео,Ikea,
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