Сеть магазинов IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте. В настоящее время ритейлер обрабатывает уже принятые заказы. Об этом сообщает ТАСС.

При попытке перейти на сайт компании, появляется уведомление о невозможности совершить покупку сейчас.

«Наши товары очень хотят к вам домой, но совершить покупку сейчас не получится. Мы обрабатываем уже принятые заказы и прикладываем все усилия для возобновления продаж», - говорится в сообщении.

7 июля сообщалось, что сайт российского отделения IKEA перестал работать из-за большой нагрузки. В сообщении говорилось, что покупатель сможет вернуться на сайт, как только это станет возможным. Однако он так и не заработал.

Напомним, 5 июля должна была стартовать финальная распродажа товаров на российском сайте компании IKEA. Однако из-за сбоя после начала продаж сайт перестал работать. Позднее онлайн-распродажу удалось возобновить, но ненадолго.