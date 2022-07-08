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12 часов назад

Газпромбанк повысит комиссии за переводы через SWIFT

Алиса Селезнёва

Газпромбанк намерен повысить комиссии по исходящим SWIFT-переводам в иностранной валюте. Изменения вступят в силу с 15 июля, а повышение составит 2%. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, комиссия вырастет с 1% до 3% от суммы перевода. Кроме того, банк также с 15 июля повысит минимальный размер комиссии – с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. При этом максимальный размер тарифа сохранится на том же уровне - 15 тыс. рублей.

Ранее некоторые банки уже начали вводить плату за обслуживание подобных переводов. Также были введены ряды лимитов, ограничивающие размеры переводов. Это в значительной мере осложнило осуществление денежных транзакций с зарубежными странами.

В России заявили о создании аналога SWIFT

В частности, комиссии по таким переводам повысили «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. При этом банк «Тинькофф» сообщил, что до 1 октября временно приостанавливает исходящие SWIFT-переводы для физических лиц во всех валютах, включая доллары.

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