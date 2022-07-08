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10 часов назад

Часть ресторанов «Вкусно – и точка» лишится картофеля фри

Алиса Селезнёва

В компании «Вкусно - и точка», купившей российский бизнес McDonald’s, предупредили о нехватке картофеля для ресторанов сети. Об этом сообщает РБК.

В пресс-службе компании заявили, что из меню некоторых ресторанов «ВиТ» могут исчезнуть картофель фри и картофель по-деревенски.

В компании объяснили, что 2021 год в РФ оказался неурожайным для сортов картофеля, которые обычно используются в ресторанах.

В последние восемь лет компания ориентировалась на российских поставщиков и закупала продукты у них. Также в последнее время стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно заменить российский картофель.

В «ВиТ» заявили, что с подобными проблемами столкнутся и другие сети фастфуда. Картофель полноценно вернется в меню к осени 2022 года.

16 мая стало известно о решении McDonald’s окончательно уйти из России и продать свой бизнес в стране предпринимателю Александру Говору, который был одним из франчайзи компании.

Птицы налетели на булки «Вкусно – и точка» в Москве

Компания сохранила права на товарный знак в РФ, поэтому рестораны, которые открылись на месте McDonald's, не могут использовать ее название, логотип и меню. В «ВиТ» заявляли, что сеть продолжит сотрудничать с российскими поставщиками McDonald’s.

Первые рестораны новой сети открылись в Москве и области 12 июня. Логотипом «Вкусно и точка» стали две палочки картошки-фри желтого цвета и желто-оранжевый бургер на зеленом фоне.

Компании,Видео,Александр Говор,
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