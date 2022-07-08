Украина арестовала активы «Газпрома» и «Роснефти»

Украина наложила арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома», которые находятся на территории страны. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).
«По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации „Нефтяная компания ‚Роснефть‘, ‚Росатом‘ и ‚ПАО ‚Газпром‘. Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности“, — говорится в сообщении СБУ.
Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины сообщили об аресте всего имущества, принадлежащего российским компаниям. По данным украинской прокуратуры, общая сумма арестованного имущества превышает 152,4 млн долларов.