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9 часов назад

Украина наложила арест на активы «Газпрома» и «Роснефти»

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Украина наложила арест на активы «Газпрома», «Роснефти» и «Росатома», которые находятся на территории страны. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Украина арестовала активы «Газпрома» и «Роснефти»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По материалам Службы безопасности Украины наложен арест на корпоративные права и недвижимость 11 предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские государственные корпорации „Нефтяная компания ‚Роснефть‘, ‚Росатом‘ и ‚ПАО ‚Газпром‘. Примерная совокупная стоимость арестованных судом корпоративных прав превышает 2,1 млрд гривен. Также наложен арест на 46 объектов недвижимого имущества, находящихся в их собственности“, — говорится в сообщении СБУ.

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Ранее в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины сообщили об аресте всего имущества, принадлежащего российским компаниям. По данным украинской прокуратуры, общая сумма арестованного имущества превышает 152,4 млн долларов.

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