Wildberries запустил автоматизированную систему выявления подделок

"Сегодня мы запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, ее мы разработали сами, она позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении. Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом", - сообщили в компании.