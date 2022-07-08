Онлайн-ретейлер Wildberries запустил автоматизированную систему выявления подделок на базе искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
"Сегодня мы запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, ее мы разработали сами, она позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении. Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом", - сообщили в компании.
Там отметили, что компания всегда активно боролась с контрафактом и подделками, нетерпима к товару сомнительного происхождения, а с запуском параллельного импорта усилила эту работу.
"Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению на российском рынке подобных товаров", - добавили в Wildberries.
Ранее о продаже контрафакта на маркетплейсе в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский. При этом в компании подчеркнули, что информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности.