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8 часов назад

Wildberries запустил автоматизированную систему выявления подделок

ТАССиещё 3

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил автоматизированную систему выявления подделок на базе искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Wildberries запустил автоматизированную систему выявления подделок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня мы запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, ее мы разработали сами, она позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении. Теперь объявления продавцов модерируются не только в ручном режиме, как это было раньше, но и в автоматическом", - сообщили в компании.

Там отметили, что компания всегда активно боролась с контрафактом и подделками, нетерпима к товару сомнительного происхождения, а с запуском параллельного импорта усилила эту работу.

"Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению на российском рынке подобных товаров", - добавили в Wildberries.

Ранее о продаже контрафакта на маркетплейсе в ходе круглого стола на тему параллельного импорта в Госдуме заявил заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский. При этом в компании подчеркнули, что информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности.

Компании,Владислав Заславский,Минпромторг,Госдума,
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