Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест

В России сотрудники сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий шведского работодателя. Они требуют обсудить условия передачи бизнеса новому владельцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне также выступают за сохранение рабочих мест. По словам участников протестной акции, шведский владелец пытается извлечь большую выгоду из всей ситуации и предлагает сотрудникам в России сразу несколько окладов, чтобы те покинули компанию добровольно.

Сотрудники фотографируются с табличками «Икеа, мы остаемся» и размещают снимки в соцсетях. Предполагается, что если более 50 процентов сотрудников присоединятся к данной акции, шведский владелец обязан будет пойти на переговоры.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подключился к судебному разбирательству с компанией IKEA, покидающей российский рынок. В ведомстве пояснили, что российские юрлица, действующие от лица иностранных брендов, несут ответственность перед своими клиентами.

IKEA, закрыв магазины, пыталась провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров, однако приостановила ее 8 июля.