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2 часа назад

Российские сотрудники IKEA организовали массовый протест

Lenta.ruиещё 3

В России сотрудники сотрудники IKEA организовали массовый протест против действий шведского работодателя. Они требуют обсудить условия передачи бизнеса новому владельцу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне также выступают за сохранение рабочих мест. По словам участников протестной акции, шведский владелец пытается извлечь большую выгоду из всей ситуации и предлагает сотрудникам в России сразу несколько окладов, чтобы те покинули компанию добровольно.

Сотрудники фотографируются с табличками «Икеа, мы остаемся» и размещают снимки в соцсетях. Предполагается, что если более 50 процентов сотрудников присоединятся к данной акции, шведский владелец обязан будет пойти на переговоры.

IKEA выплатит компенсации уволенным сотрудникам

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что подключился к судебному разбирательству с компанией IKEA, покидающей российский рынок. В ведомстве пояснили, что российские юрлица, действующие от лица иностранных брендов, несут ответственность перед своими клиентами.

IKEA, закрыв магазины, пыталась провести в стране онлайн-распродажу оставшихся товаров, однако приостановила ее 8 июля.

«Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится», — заявили в компании и добавили, что в настоящий момент сотрудники обрабатывают уже принятые заказы.

Компании,Видео,Ikea,Роспотребнадзор,
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