Стало известно, когда IKEA снова возобновит продажи

Ретейлер IKEA снова приостановил продажи на российском сайте, намерен возобновить их после выходных. Сейчас все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время заняты. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Уважаемые покупатели! Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных - как только появятся новые интервалы. Следите за обновлениями на нашем сайте", - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня IKEA приостановила продажи товаров на российском сайте в связи с обработкой уже принятых заказов, позже распродажа была возобновлена.

Компания должна была начать онлайн-распродажу 5 июля, но не сделала этого из-за сбоя на сайте. Источник, близкий к компании IKEA в России, ранее сообщал ТАСС, что сайт компании искусственно "обваливали" конкуренты. Вчера вечером онлайн-распродажа на сайте IKEA возобновилась, однако позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта.