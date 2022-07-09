Twitter подаст в суд на Маска

Компания Twitter планирует обратиться в суд с иском на американского миллиардера Илона Маска после того, как он решил расторгнуть сделку о покупке соцсети, сообщает Sky News.

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Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее, представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.

Как заявил представитель совета директоров Twitter Брет Тэйлор, дальнейшие разбирательства будут происходить в судебном порядке, чтобы обеспечить выполнение всех условий.

«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — заявил он.

Как сообщил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной отказа от приобретения соцсети Twitter стало несогласие от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки. По данным издания The Washington Post, речь идёт о ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.