Twitter подаст в суд на Маска

Компания Twitter планирует обратиться в суд с иском на американского миллиардера Илона Маска после того, как он решил расторгнуть сделку о покупке соцсети, сообщает Sky News.
Изначально было установлено, что для выхода из сделки предприниматель должен заплатить комиссию в размере $1 млрд. Тем не менее, представители компании отказались от этого варианта и решили добиваться продажи.
Как заявил представитель совета директоров Twitter Брет Тэйлор, дальнейшие разбирательства будут происходить в судебном порядке, чтобы обеспечить выполнение всех условий.
«Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии», — заявил он.
Как сообщил адвокат предпринимателя Майк Ринглер, причиной отказа от приобретения соцсети Twitter стало несогласие от передачи запрошенных данных о функционировании платформы, без которых нельзя убедиться в целесообразности покупки. По данным издания The Washington Post, речь идёт о ситуации с оценкой числа спам-аккаунтов.
13 мая Маск заявил, что сделка о приобретении Twitter приостановлена до тех пор, пока не будут предоставлены подтверждения, что поддельными являются не более 5% аккаунтов соцсети. Бизнесмен намерен провести оценку по собственной методологии, однако не располагает всеми необходимыми данными.