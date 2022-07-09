Reuters: Канада придумала, как обойти собственные санкции по "Северному потоку - 1"

В Германии подтвердили, что правительство страны получило «положительный сигнал» от Канады относительно возвращения турбины «Северного потока – 1» «Газпрому», сообщает Reuters. Сначала она будет доставлена ФРГ, а потом уже будет передана России. Благодаря такой сложной логистике Оттава не нарушит собственные санкции, введенные против Москвы.

«Положительный сигнал»

Несмотря на протесты Киева, призывавшего канадские власти не передавать турбину для «Северного потока – 1» России, Оттава придумала, как обойти собственные санкции против Москвы, сообщает Reuters.

Авторы материала рассказали, что Германия подтвердила в пятницу, что по вопросу турбины «Северного потока – 1», застрявшей на ремонте в Канаде из-за санкций, в Берлине получили «положительный сигнал» из Оттавы.

«Решение о возврате турбины уже принято <…> Она сначала будет отправлена в Германию, которая затем доставит ее «Газпрому», чтобы Канада не нарушила никаких санкций», — говорится в статье со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

При этом в Siemens Energy отказались комментировать агентству эту новость.

Накануне Reuters стало известно от высокопоставленного чиновника в Министерстве энергетики Украины, что Киев попросил Оттаву не передавать Москве турбину для газопровода «Северный поток – 1».

«Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом <...> Если, не дай Бог, это решение о передаче турбины будет одобрено, мы, несомненно, обратимся к нашим европейским коллегам с просьбой пересмотреть их подход. Потому что, если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?» — сказал он.

Источник в министерстве добавил, что, если решение о передаче турбины все же будет принято, «независимо от того, будет ли это «Газпром» или Германия, которая передаст ее дальше, «это будет прецедент обхода двух стран G7 санкций, введенных против России».

«Находится под давлением Украины»

7 июля Bloomberg сообщил, что министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду не отправлять турбину для «Северного потока» в Россию, однако настоял, чтобы ее отдали Германии.

«Если это юридический вопрос для Канады, я хочу прояснить, что не прошу их доставлять ее (турбину) в Россию, а прошу доставить в Германию», — пояснил он.

Хабек также призвал Оттаву не затягивать принятие решения по этому вопросу и сделать все до начала периода профилактических работ.

8 июля канадская газета The Globe and Mail сообщила, что, по мнению посла Германии в Канаде Сабины Шпарвассер, правительство премьер-министра Джастина Трюдо «находится под давлением Украины» по вопросу возврата турбины Siemens для «Северного потока – 1».

«Европа и Германия поддерживают санкции <…> но мы также сказали, что не должны принимать санкции, которые навредят нам больше, чем России», — сказала Шпарвассер изданию.

В статье также говорится, что президент Конгресса украинцев Канады Александра Хычий отправила Трюдо письмо с просьбой не возвращать турбину, так как, по ее мнению, «Россия стремится создать прецедент отказа от санкций, который затем будет использоваться для получения новых отказов от санкций и подрыва единства Запада».

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил накануне, что, если Канада решится вернуть турбину, то это позволит России нарастить объемы поставок газа через «Северный поток – 1».

«Вы знаете, что существует определенная регламентная работа на газопроводах, эти работы проводятся каждый год. Никаких новых работ никто не выдумывал. Если эта турбина после ремонта придет, это позволит нарастить объемы. Вопрос только один - почему это не сделали сразу», — сказал Песков на брифинге.

Согласно информации Reuters, всего в «Северном потоке» задействованы семь турбин.

Ограничение поставок газа

В начале июня Канада расширила санкционный список против России, добавив туда запрет на консультирование нефтегазовых и химических компаний. Всего под ограничения попали 28 видов деятельности, в том числе строительство и перевозки, компьютерные, бухгалтерские и консалтинговые услуги в сферах добычи полезных ископаемых, производства продуктов нефтепереработки и угля, а также химических продуктов.

14 июня «Газпром» объявил в своем Telegram-канале, что «в связи с несвоевременным возвратом немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта», на компрессорной станции «Портовая» «могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата». Поэтому работа станции была ограничена: поставки газа в «Северный поток» осуществлялись лишь в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м).

Уже 15 июня, компания сообщила, что «в связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта» «Газпром» «останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая». Суточная производительность компрессорной станции после этого составила уже до 67 млн куб. м в сутки.