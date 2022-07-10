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5 часов назад

«ВКонтакте» и Ростелеком захотели купить онлайн-кинотеатр ivi

Ferra.ru

Журналисты сообщили, что помимо МТС покупкой одного из крупнейших российский онлайн-кинотеатров ivi заинтересовались VK (соцсеть «ВКонтакте») и Ростелеком.

Появились новые претенденты на покупку онлайн-кинотеатра IVI
Фото: IviIvi

О том, что ivi готовят к продаже, стало известно в середине мая. Теперь издание The Bell выяснило, что претендентов на покупку у онлайн-кинотеатра достаточно. Пока, впрочем, все переговоры на начальной стадии.

Отмечается, что покупкой ivi интересуются почти все крупные компании, у которых есть собственные онлайн-кинотеатры или интерес к этому бизнесу. Например, у VK собственного такого сервиса нет, но он подошёл бы к стратегии компании. У Ростелекома уже есть Wink. Недавно стало известно, что он объединяется с онлайн-кинотеатром more.tv.

Компании,Ростелеком,МТС,
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