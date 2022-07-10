Появились новые претенденты на покупку онлайн-кинотеатра IVI

О том, что ivi готовят к продаже, стало известно в середине мая. Теперь издание The Bell выяснило, что претендентов на покупку у онлайн-кинотеатра достаточно. Пока, впрочем, все переговоры на начальной стадии.

Отмечается, что покупкой ivi интересуются почти все крупные компании, у которых есть собственные онлайн-кинотеатры или интерес к этому бизнесу. Например, у VK собственного такого сервиса нет, но он подошёл бы к стратегии компании. У Ростелекома уже есть Wink. Недавно стало известно, что он объединяется с онлайн-кинотеатром more.tv.