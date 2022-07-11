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59 минут назад

Итальянская Eni сообщила об уменьшении поставок газа от «Газпрома» на треть

Алиса Селезнёва

Итальянская энергетическая компания Eni получит российского раза на 11 млн куб. м меньше, чем в последние дни. Об этом пишет ТАСС.

Итальянская Eni сообщила об уменьшении поставок газа от «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечается в заявлении, размещенном на сайте итальянской компании, «Газпром» уведомил Eni, что 11 июля в течение дня поставит объем газа в размере 21 млн куб. м. При том, что в последние дни средний объем поставок был 32 млн куб. м в день.

Уведомление о сокращении поставок на 15% Eni получила от российской стороны еще 15 июня. В свою очередь, в «Газпроме» это объясняют техническими проблемами, ставшими следствием санкций против России.

Еще 18 июня главный управляющий Eni Клаудио Дескальци заявлял, что предложение газа в Италии сейчас превышает спрос, несмотря на то, что страна стала получать от 65% до 50% от запрашиваемых объемов.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что страна сократила зависимость от газа из РФ с 40% до 25%. При этом уточняется, хранилища заполнены не менее чем на 60%.

Компании,Клаудио Дескальци,Марио Драги,Газпром,
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