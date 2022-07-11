Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии

Американский производитель спортивной одежды и обуви Nike назвал срок окончательного ухода из России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что бренд полностью закроет свои магазины в течение июля 2022 года. На данный момент марка распродает продукцию, а все, что останется на складах, — будет передано на продажу мультибрендовым бутикам.

Представители компании заявили, что бренд перестанет официально существовать в России и ликвидирует юридическое лицо. Причиной тому послужило отсутствие логистики через Европу.

По данным Mash, сотрудники боятся, что их оставят без компенсаций, поскольку оклады выплачиваются при сокращении персонала, но не при его увольнении. До официального объявления об уходе из России компания стабильно начисляла зарплату сотрудникам на время приостановки работы магазинов. При этом марка обещала выплатить компенсации, однако в какой форме — неизвестно.