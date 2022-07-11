Производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно уйдет из России и ликвидирует юридическое лицо. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, бренд полностью закроет свои магазины в течение месяца. После этого Nike ликвидирует юрлицо и перестанет официально существовать в России. Причиной такому решению послужило отсутствие логистики через Европу – товар невозможно доставить в РФ.

Сейчас открытые магазины распродают остатки продукции. Все, что останется на складах, — будет передано на продажу мультибрендовым магазинам. Сотрудники боятся, что останутся без компенсаций, поскольку оклады выплачиваются при сокращении персонала, а не при его увольнении.