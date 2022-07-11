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3 часа назад

Nike окончательно уйдет из России в течение месяца

Мария Иванова

Производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно уйдет из России и ликвидирует юридическое лицо. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщается, бренд полностью закроет свои магазины в течение месяца. После этого Nike ликвидирует юрлицо и перестанет официально существовать в России. Причиной такому решению послужило отсутствие логистики через Европу – товар невозможно доставить в РФ.

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Сейчас открытые магазины распродают остатки продукции. Все, что останется на складах, — будет передано на продажу мультибрендовым магазинам. Сотрудники боятся, что останутся без компенсаций, поскольку оклады выплачиваются при сокращении персонала, а не при его увольнении.

Напомним, о прекращении деятельности Nike в России стало известно в июне. Причины такого решения не назывались, также не сообщались точные даты закрытия магазинов. Также сообщалось, что магазины будут открыты для распродажи остатков товаров.

Компании,Видео,
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