Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
53 минуты назад

Украинское агентство АРМА получило в управление изъятые активы России

Газета.Ru

Государственное бюро расследований Украины с начала специальной военной операции РФ передало Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) изъятые активы, в том числе российские, более чем на 1,5 млрд гривен ($41 млн). Об этом сообщает государственное бюро расследований (ГБР) Украины, передает РИА «Новости».

Украинское агентство получило в управление изъятые активы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что речь идет о средствах таких компаний, как «Татнефть», ООО «Глуховский карьер кварцитов», ООО «Аэрок» и другие.

Так, АРМА получила 206 объектов недвижимости, 11 морских судов, 110 единиц транспортных средств, 24 единицы спецтехники.

«В собственность государства ГБР вернуло 33 земельных участка, корпоративные права и уставные капиталы 26 региональных операторов газораспределительных систем», — говорится в сообщении.

По данным ГБР, доход государства от управления этими активами уже составил 9,2 млн гривен ($252 тыс.)».

Ранее сообщалось, что власти Украины арестовали якобы связанные с Россией активы на $200 млн.

Компании,Татнефть,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители