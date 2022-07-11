"Хватит на восемь лет": в Грузии обнаружили залежи газа

Залежи газа объемом в 16 млрд кубометров обнаружены в Грузии. Об этом в понедельник заявил глава Национального агентства газа и нефти Минэкономики республики Георгий Татишвили в интервью грузинскому экономическому изданию bm.ge.

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"У нас подтверждено нахождение запасов газа объемом в 16 млрд кубометров. Для наглядности я вам расскажу, что этот объем равносилен восьмилетнему потреблению газа всей Грузии", - сказал Татишвили.

По его словам газовое месторождение обнаружено недалеко от Тбилиси, но в каком районе не указал.

Глава агентства также добавил, что реализацией проекта по добыче газа займется компания Block energy в конце текущего или в начале следующего года. Татишвили утверждает, что для добычи максимального объема газа необходимо проводить горизонтальное бурение.