Крупная косметическая сеть окончательно уйдет из России

Британская косметическая сеть Lush намерена закрыть все оставшиеся в России магазины. Причиной такого решения стали проблемы с поставками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Предполагается, что у компании пока будет работать только интернет-магазин, чтобы распродать складские запасы. Сама же сеть находится в процессе ликвидации.

«Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — рассказал источник, близкий к российской Lush.

Британский офис перестал работать с российским партнером еще в марте. Последнюю партию продукцию, которую закупили для российских магазинов так и не смогли ввести в страну — она застряла в Риге. Схему параллельного импорта использовать невозможно, т.к. владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

По словам регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, освободившиеся помещения вряд ли отойдут какому-либо одному конкуренту. В них могут расположиться небольшие кафе и продуктовые магазины. По мнению экспертов, продукция Lush не отличается эксклюзивностью, поэтому потребители смогут найти замену у других производителей.