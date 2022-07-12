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7 минут назад

Lush закроет оставшиеся магазины в России

Алиса Селезнёва

Британская косметическая сеть Lush намерена закрыть все оставшиеся в России магазины. Причиной такого решения стали проблемы с поставками. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Крупная косметическая сеть окончательно уйдет из России
Фото: ReutersReuters

Предполагается, что у компании пока будет работать только интернет-магазин, чтобы распродать складские запасы. Сама же сеть находится в процессе ликвидации.

«Собственники сети так и не смогли наладить поставки в страну», — рассказал источник, близкий к российской Lush.

Британский офис перестал работать с российским партнером еще в марте. Последнюю партию продукцию, которую закупили для российских магазинов так и не смогли ввести в страну — она застряла в Риге. Схему параллельного импорта использовать невозможно, т.к. владелец бренда ведет оптовую торговлю только со своими партнерами.

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По словам регионального директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгении Хакбердиевой, освободившиеся помещения вряд ли отойдут какому-либо одному конкуренту. В них могут расположиться небольшие кафе и продуктовые магазины. По мнению экспертов, продукция Lush не отличается эксклюзивностью, поэтому потребители смогут найти замену у других производителей.

Напомним, Lush заявила о приостановке поставок продукции в Россию в марте. Позже гендиректор компании Марк Константайн заявил, что сеть списала долю в российском бизнесе. Бизнес в России и на Украине приносил британской компании порядка 2% годовой выручки.

Компании,Коммерсант,
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