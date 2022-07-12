Сбер сделал масштабное обновление приложения «СберБанк Онлайн» для Android

Сбер выпустил масштабное обновление мобильного приложения «СберБанк Онлайн» для пользователей устройств на платформе Android. Оно доступно большинству клиентов, а в ближайшее время эта возможность появится у всех. Разработчики сфокусировались на переводах.

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«Работа по совершенствованию нашего мобильного приложения "СберБанк Онлайн" не останавливается ни на секунду. В очередном релизе мы сделали акцент на сбережениях, ведь это один из ключевых вопросов для каждого из 74 миллионов пользователей "СберБанк Онлайн". Мы предлагаем ряд заметных обновлений, чтобы помочь людям освоить разные инструменты сбережения средств и научиться более эффективно пользоваться ими. Так что сегодня "СберБанк Онлайн" — это не просто пульт управления личными финансами, но и эффективный инструмент развития финансовой грамотности», — отметила директор дивизиона «СберБанк Онлайн» Ксения Баринова.

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В секции «Диалоги» на главном экране появились иконки контактов, которым клиенты чаще всего отправляли денежные переводы. В чате сохраняется вся история финансовых отношений — это позволяет быстро найти нужный перевод, не обращаясь к общей истории всех операций по карте. В разделе «Платежи» теперь не нужно выбирать вид перевода, достаточно ввести имеющийся реквизит (номер телефона, карты или счета) в одно поле, а приложение само подберет и предложит нужный сервис.

Сбережения клиентов теперь находятся в разделе «Накопления», где собраны все депозитные и инвестиционные продукты. А секции «Научиться и попробовать» представлены два обучающих курса. Первый — «Как откладывать деньги» — помогает сформировать привычку копить часть дохода. Курс состоит из простых шагов по использованию таких инструментов управления личными финансами как «Цели», «Автонакопления», «Вклад», «Накопительный счет» и «Анализ расходов». Второй курс — «Как сберечь деньги в период неопределенности» — рассказывает о доступных каждому финансовых инструментах, которые позволяют защитить свои накопления от инфляции и минимизировать риски их обесценивания.