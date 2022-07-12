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2 часа назад

У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы

Lenta.ruиещё 4

Акции одного из крупнейших производителей золота в России — компании Petropavlovsk — рухнули на Московской бирже больше чем на 38 процентов, свидетельствуют данные торгов. У компании начались серьезные проблемы, также стало известно о приостановке листинга бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE).

У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАССКирилл Кухмарь/ТАСС

На момент написания новости ценные бумаги дешевели на 38,8 процента, до 2,3 рубля за бумагу. LSE сообщила, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановило листинг бумаг Petropavlovsk PLC в Лондоне по ее просьбе.

Компания ранее обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых облигаций с погашением в 2024 году и их исключении из официального списка ценных бумаг.

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Petropavlovsk также приложил снять с торгов ее обыкновенные акции на Мосбирже и евробонды-2022, выпущенные на 500 миллионов долларов, с Ирландской международной биржи (Irish GlobalExchange Market). Совет директоров решел запустить процедуру несостоятельности.

Ранее стало известно, что компания задумалась о продаже долей в действующих активах. Из-за западных санкций Petropavlovsk столкнулся с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции. У компании есть кредиты в Газпромбанке, однако после включения этой организации в санкционный список Великобритании и замораживания ее активов Petropavlovsk пропустил уже два платежа.

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