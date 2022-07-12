У крупнейшего производителя золота в России начались серьезные проблемы

Акции одного из крупнейших производителей золота в России — компании Petropavlovsk — рухнули на Московской бирже больше чем на 38 процентов, свидетельствуют данные торгов. У компании начались серьезные проблемы, также стало известно о приостановке листинга бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Кирилл Кухмарь/ТАСС

На момент написания новости ценные бумаги дешевели на 38,8 процента, до 2,3 рубля за бумагу. LSE сообщила, что Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании приостановило листинг бумаг Petropavlovsk PLC в Лондоне по ее просьбе.

Компания ранее обратилась с заявлением о снятии с торгов акций на LSE и конвертируемых облигаций с погашением в 2024 году и их исключении из официального списка ценных бумаг.

Petropavlovsk также приложил снять с торгов ее обыкновенные акции на Мосбирже и евробонды-2022, выпущенные на 500 миллионов долларов, с Ирландской международной биржи (Irish GlobalExchange Market). Совет директоров решел запустить процедуру несостоятельности.