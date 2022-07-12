Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
2 часа назад

На сайте IKEA  в России запустили онлайн-очередь для покупок

Газета.Ru

На сайте российского отделения IKEA запустили автоматическую очередь для онлайн-покупок.

На сайте IKEA запустили онлайн-очередь для покупок
Фото: ТАССТАСС

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится в публикации на сайте магазина.

Пользователей просят не обновлять страницу, чтобы не оказаться снова в конце очереди.

Также в сообщении подчеркивается, что личный кабинет и список покупок продолжают быть недоступны, товары рекомендуется добавлять сразу в корзину.

На прошлой неделе IKEA приостановила продажи товаров в рамках онлайн-распродажи на российском сайте. Тогда в компании заявили, что обрабатывают принятые заказы и «прикладывают все усилия» для возобновления продаж.

Компании,Ikea,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители