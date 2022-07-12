На сайте IKEA запустили онлайн-очередь для покупок

«Вы находитесь в автоматической очереди на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru для совершения покупки, как только это будет возможно. Время ожидания зависит от единовременного количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится в публикации на сайте магазина.